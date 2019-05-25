بنك أوف أمريكا: أول تدفّقات للأسهم العالمية في 10 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس إن المستثمرين عززوا حيازاتهم من الأسهم العالمية للمرة الأولى في شهرين ونصف الشهر وواصلوا شراء السندات، في الوقت الذي أحدثت فيه التوترات بشأن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين هزات في الأسواق المالية.

وقال البنك نقلاً عن بيانات إي.بي.إف.آر إن صافي التدفقات إلى الأسهم بلغ ما إجماليه 900 مليون دولار في أسبوع حتى الأربعاء للمرة الأولى في 10 أسابيع. ونزحت تدفقات بقيمة 135 مليار دولار من الأسهم منذ بداية العام ، لكن نحو 3.9 مليارات دولار نزحت من أسهم الأسواق الناشئة، في أكبر خروج للأموال منذ يونيو من العام الماضي.