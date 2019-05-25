الذهب مستقر فوق 1280 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

استقرت أسعار الذهب أمس بعد أن ارتفعت فوق 1280 دولاراً في الجلسة السابقة في الوقت الذي دفعت فيه بيانات أمريكية ضعيفة الدولار لينزل من أعلى مستوى في عامين.

وخلال التعاملات استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1283.21 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد 1.1% لأعلى مستوى في أسبوع عند 1287.23 دولاراً في الجلسة السابقة والذهب مرتفع 0.5% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1283.10 دولاراً.

وانخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة التي تسع أسرة واحدة من قرب أعلى مستوى في 11 عاماً ونصف العام في أبريل في الوقت الذي انتعشت فيه الأسعار وبلغ نشاط قطاع الصناعات التحويلية أدنى مستوياته في 10 سنوات تقريباً في مايو بما يشير إلى أن النمو الاقتصادي يشهد تباطؤاً حاداً.

ونزلت الفضة 0.1% إلى 14.54 دولاراً بينما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1324.35 دولاراً واتجه البلاديوم صوب الارتفاع 1.1% على أساس أسبوعي في أول صعود في 4 أسابيع.