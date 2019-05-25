ارتفاع الجنيه الاسترليني 0.4% مقابل اليورو أمس

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الجنيه الاسترليني 0.4% مقابل اليورو أمس بعد تكبده خسائر على مدى 14 يوماً مع تحديد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موعداً لاستقالتها بعد يومين من السعي لدفع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واتسمت التداولات بالتقلب في الوقت الذي زادت فيه المخاوف من أن خليفتها سيكون زعيماً منتقداً للاتحاد الأوروبي على الأرجح، مما قد يعزز احتمالات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي دون اتفاق.

ومقابل الدولار، ارتفع الجنيه الاسترليني 0.4% إلى 1.2713 دولار بعد إعلان ماي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، 0.2% إلى 97.686 في التعاملات المبكرة في أوروبا لينخفض 0.7% عن أعلى مستوى في عامين عند 98.371 الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ومقابل اليورو، ارتفع الاسترليني إلى 88.05 بنساً بعد تكبده خسائر على مدى 14 يوماً على التوالي.