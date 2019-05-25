«ليب ريت»: الإمارات لعبت دوراً ريادياً في نشر «البلوك تشين»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

أكدت شركة «ليب ريت» البريطانية المتخصصة في شؤون العملات الأجنبية وأسواق الصرف، في تقرير لها أمس، نشرته على موقعها الشبكي، أن دولة الإمارات لعبت دوراً ريادياً في نشر تقنية «البلوك تشين» والعملات الرقمية المشفرة، ورفع مستوى قبولها بين المتعاملين وتعزيز جاذبيتها في المنطقة.

وأوضح التقرير أن الإمارات مهّدت لهذا القبول من خلال عدة خطوات فاعلة، كان من أبرزها إطلاق استراتيجية طموحة تهدف إلى إجراء 50% من معاملاتها الحكومية باستخدام تقنية «البلوك تشين» والتي تعتمد في فكرة عملها بصفة أساسية على العملات الرقمية المشفرة.

وهناك أيضاً بورصة «كريبتو بولز إكستشينغ»، أول بورصة للعملات المشفرة في الإمارات، والتي افتُتِحت العام الماضي، وصار لديها الآن أكثر من 200 ألف متداول. وأيضاً تعاون «الإمارات العربية المتحدة للصرافة»، إحدى أكبر شركات الصرافة والتحويلات النقدية في الدولة، مع شركة «ريبل» الأمريكية للعملات الرقمية، بغرض دعم المدفوعات عبر الحدود في قارة آسيا.