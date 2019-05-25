«فاينانشال تايمز»: «فيسبوك» يسعى لإصدار عملات رقمية

المصدر: دبي -البيان

نشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية تقريراً مفاده أن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يسعى إلى إطلاق عملة مشفرة خاصة به، مضيفة أن من شأن هذه الفكرة أن تتيح لــــــــ«فيسبوك» فرصة تحقيق أرباح قيمتها 19 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن رائد الأعمال الأمريكي الشاب، مارك زوكربيرغ، مؤسس «فيسبوك»، خاض جولة مفاوضات مع خصميه اللدودين، التوأم وينكليفوس «كاميرون وتيلر وينكليفوس»، للنظر في إمكانية دخول الموقع عالم العملات الافتراضية وقيامه بإصدار عملة رقمية مشفرة.

وكان التوأم وينكليفوس كانا قد أسسا شركة «جيميني تراست» في عام 2014، والتي بدأت في العام التالي نشاطها في بورصة نيويورك كمنصة لتداول العملات الرقمية، وصارا من أصحاب المليارديرات بفضلها.