الصين تبدأ حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

استعرت الحرب التجارية الصينية الأمريكية بشدة، حتى بدأت الصين بالفعل توجه تعليمات إلى مواطنيها بمقاطعة المنتجات الأمريكية، مثل هواتف آيفون ووجبات المأكولات السريعة، وحتى زيارة «ديزني لاند» للمقيمين في الولايات المتحدة.

وأصدرت محطة جينغ قانغ لصيانة السيارات في مقاطعة جيانغنسو الصينية تحذيرات صارمة للعاملين بها. وقالت صحيفة «إيبوك تايمز» المملوكة لصينيين ومقرها في نيويورك إن تلك التعليمات أرسلوها بالبريد الإلكتروني، وتطلب من العاملين مقاطعة المنتجات الأمريكية في الصين وفي الولايات المتحدة، وعدم السفر إليها، وإلا سيفقد الموظف وظيفته.

وتأتي تلك التعليمات وسط مطالبة على مستوى الأمة الصينية بمقاطعة المنتجات الأمريكية، وتساند وسائل الإعلام الصينية المحلية هذه الحملات. وتأتي تلك الخطوات بعد تصاعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، وبعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق تجاري. وتقول وسائل الإعلام الصينية المحلية ووسائل الإعلام التي تديرها منظمات صينية داخل الولايات المتحدة في رسالتها: «إذا كنت تريد لبلادك أن تفوز في هذه الحرب، يجب أن تتوقف عن شراء المنتجات الأمريكية».