تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع

المصدر: واشنطن - د ب أ

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو الحالي على خلاف التوقعات.

وأشار تقرير أصدرته وزارة العمل الأمريكية أمس إلــى أن عــدد طلبات الحصول على إعانــة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 211 ألف طلب، بتراجع قدره ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقاً للبيانات الأولية، حيث كان 212 ألف طلب.

جاء هذا التراجع الطفيف لعدد طلبات الحصول على إعانة بطالة مفاجئاً للمحللين الذين توقعوا ارتفاعه إلى 215 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خــلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلباً، تراجع إلى 220250 طلباً، بتراجع قدره 4750 طلباً عن الأسبوع السابق الذي سجل 225 ألف طلب، وفقاً للبيانات غير المعدلة.