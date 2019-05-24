نموّ شركات منطقة اليورو خلال مايو

أظهر مسح تسارع نمو شركات منطقة اليورو قليلاً هذا الشهر لكن ليس بالقدر الكبير المتوقع، بفعل انكماش عميق في قطاع الصناعات التحويلية يؤثر بشكل متزايد على شركات الخدمات.

والشهر الماضي، أثار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي احتمال تقديم مزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو إذا استمر تباطؤه ومن المرجح أن يُعزز المسح بواعث قلق صناع السياسات.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد دليلاً جيداً على حالة الاقتصاد، قليلاً فحسب إلى 51.6 هذا الشهر من قراءة نهائية عند 51.5 في أبريل، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 51.7 في استطلاع أجرته رويترز.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت: «يمكننا أن نواري التراب أي آمال لنمو أقوى في الربع الثاني. الاقتصاد في بقعة ضعيفة جداً».

وأضاف وليامسون أن البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الحالي، انخفاضاً من 0.3% وهي النسبة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي. لندن - رويترز