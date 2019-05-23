600 مليار دولار خسائر الحرب التجارية الصينية الأمريكية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قدّر تحليل اقتصادي خسائر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بنحو 600 مليار دولار. وأضاف التحليل، الذي نشرته وكالة بلومبرغ، أن هذه التكلفة سوف يتحملها العالم بأسره عندما يتراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي 0.6% العام المقبل.

وأضاف التحليل أن الصراع التجاري الصيني الأمريكي دخل مرحلة خطرة، إذ ترتفع التعريفات الجمركية، ولا تزال هناك تهديدات أخرى متوقعة من الجانبين.

وكان الأمل في تحقيق نمو اقتصاد عالمي متواضع في الربع الأول من العام الجاري يتوقف على التوصل إلى هدنة بين بكين وواشنطن، لكن هذا لم يحدث. والمفترض أن تطال التعريفات الجمركية بنسبة 25% سلعاً صينية بقيمة 250 مليار دولار، واستدعى ذلك انتقاماً صينياً يجري منذ عامين.

كما أن الصدمات لأسواق الأسهم أدت إلى تراجع أسواق أسهم الجانبين، الصيني والأمريكي، بنسبة 10%. والمتوقع تراجع النمو الاقتصادي في إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 0.6%، وفي الجانب الأمريكي بنسبة 0.4% عام 2019. وعندما يصل هذا الأثر إلى الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3% العام الجاري.