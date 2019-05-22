انهيار شركة الصلب البريطانية وفقدان الآلاف وظائفهم

المصدر: أ ف ب

انهارت شركة الصلب البريطانية الأربعاء بعد أن أعلنت الحكومة أن محادثات اللحظة الأخيرة مع الشركة المالكة فشلت في التوصل إلى صفقة انقاذ مالية.

وأمرت المحكمة العليا في لندن شركة الصلب البريطانية المحدودة بالتصفية الاجبارية لأعمالها، بحسب بيان.

وجاء في البيان أن "المحكمة العليا أمرت بإنهاء أعمال شركة الصلب البريطانية"، ما يعني أنه سيتم بيع أصولها للمساعدة على تسديد ديونها.

وصرح وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك أن "الحكومة عملت بلا كلل أو ملل مع شركة الصلب البريطانية والشركة المالكة غريبول كابيتال والمقرضين لبحث جميع الخيارات الممكنة لضمان التوصل إلى حل لشركة الصلب البريطانية".

وأضاف "لقد أظهرنا استعدادنا للتحرك حيث أننا قدمنا للشركة" مؤخرا أموالا.

ووصف تيم روتش السكرتير العام لنقابة العمال العامة انهيار ثاني أكبر شركة للصلب في بريطانيا بأنه "نبأ له وقع كارثي على آلاف العمال" البريطانيين.

وتوظف الشرطة نحو خمسة آلاف شخص كما يعمل نحو 20 الف آخرين في وظائف تتعلق بسلسلة إمدادات الشركة.

وألقى غرايبول باللوم في الانهيار المالي على قيود بريكست.

إلا أن ستيف تيرنر مساعد السكرتير العام للنقابة قال "يجب محاسبة غريبول على مشكلة ثاني أكبر شركة صلب في بريطانيا، ولكن الوزراء لا يمكنهم أن ينفضوا أيديهم من مهزلة بريكست وحالة الغموض المستمرة التي تسببت بصعوبات للشركة".

وشركة الصلب البريطانية مملوكة لشركة غريبول كابيتال التي أسست الشركة في 2016.