شركة الاتصالات البريطانية ستطلق شبكة الجيل الخامس بدون هواوي

المصدر: أ ف ب

ستكون شركة الاتصالات البريطانية العملاقة إي إي هذا الشهر أول مشغّل في بريطانيا يطلق شبكة الجيل الخامس بدون تكنولوجيا هواوي كما كان مقررا في الأساس، وفق ما أعلنت الشركة الأربعاء.

وكانت شركة إي إي قد أعلنت في وقت سابق إنها ستستورد أول هاتف من الجيل الخامس من شركة هواوي، وهو هواوي ميْت 20 اكس 5 جي إلى بريطانيا لكن مشاركة العملاق الصيني في قطاع الاتصالات في بريطانيا أثار جدلاً سياسياً.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الرئيس التنفيذي لشركة إي إي مارك اليرا قوله أن الشركة "علقت" اطلاق هواتف الجيل الخامس من هواوي لعدم توفرها على "ضمانة الخدمة" الضرورية لتقديم عقود طويلة الأجل.

وقال "اضطررنا لتعليق ذلك".

وقالت شركة غوغل في وقت سابق هذا الأسبوع إنها بصدد قطع العلاقات بين نظامها التشغيلي اندرويد ومصنع الهواتف هواوي، ما سيؤثر على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية.

ويأتي القرار في خضم نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت شركة إي إي المملوكة من مجموعة بريتش تيلكوم الاربعاء، إنها ستبدأ في اطلاق الشبكة الجديدة الفائقة السرعة للهاتف النقال في 30 أيار/مايو في ست مدن بشكل أولي، هي لندن وكارديف وبلفاست وادنبره وبرمنغهام ومانشستر.

وقالت إنها تخطط للوصول إلى 1500 موقع بنهاية 2019.

وقال اليرا إن عملية الإطلاق ستساعد في "إبقاء المملكة المتحدة في واجهة التكنولوجيا الرقمية".