شركة طيران صينية تطلب تعويضات من بوينغ بسبب وقف "طائرات 737 ماكس"

المصدر: أ ف ب

طلبت شركة الخطوط الجوية "تشاينا ايسترن" الصينية تعويضات من شركة بوينغ على خلفية وقف الطائرة 737- ماكس وتأخير التسليم في أعقاب كارثتي تحطم داميتين، وفق ما أكد متحدث باسم الخطوط الاربعاء.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة قد أفادت عن طلب التعويضات في وقت سابق الأربعاء من دون أن تورد أي تفاصيل مالية أو سواها.

وأكد متحدث باسم تشاينا ايسترن التقرير من دون مزيد من التفاصيل.

وفي 11 مارس أصبحت الصين أول دولة تطلب من أسطولها الجوي الداخلي وقف رحلات الطائرة في أعقاب الكارثتين.

وقبل يوم على ذلك تحطمت طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز 737- ماكس بعد دقائق على إقلاعها من أديس أبابا، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها وعددهم 257 شخصا بينهم ثمانية صينيين.

وجاءت تلك الكارثة بعد تحطم طائرة تابعة لشركة لايون اير من نفس الطراز، في أكتوبر بعد وقع قصير على إقلاعها من جاكرتا، ما أودى بحياة 189 شخصا كانوا على متنها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن تشاينا ايسترن قولها إن "منع بوينغ 737 ماكس-8 عن الطيران كبّد الشركة خسائر فادحة لا تزال مستمرة".

وقالت إن شركة الخطوط امتنعت عن كشف تفاصيل خطاب المطالبة الذي بعثت به إلى بوينغ.