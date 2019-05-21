غموض الحرب التجارية «عدو النمو»

المصدر: دبي - سيد صالح

حذر أنجيل غوريا، أمين عام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من مغبة استمرار ما وصفه بحال الغموض التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مؤكداً أن هذه الحالة قد أخمدت الانتعاش الاقتصاد العالمي، ومن شأنها حال استمرارها تعريض الاستثمارات العالمية والنمو الاقتصادي للخطر.

وأجرى غوريا أمس مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، على هامش افتتاح ملتقى فصل الربيع للمنظمة، والذي بدأت فعالياته أمس بالمقر الرسمي للمنظمة في باريس.

وقال غوريا: «كنا نمر بحالة انتعاش اقتصادي حينما بدأ اتخاذ كافة تلك القرارات الحمائية بشأن التجارة، والتي لم تؤدِّ إلى خنق الانتعاش فحسب، بل وإنما خلّفت حالة من التباطؤ أيضاً، وثمة احتمال لا يزال وارداً بحدوث المزيد من الأضرار».

وأضاف بقوله: «الجميع يراهن اليوم على إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، إلا أن المشكلة التي تواجه هذا الرهان هي أن التوترات تتزايد، ثم تأتي المشكلة الثانية وهي أن تلك التوترات تترك تداعيات متزايدة هي الأخرى». وانتقد غوريا حالة الغموض التجاري السائدة الآن بين أمريكا والصين، فقال: «الغموض هو العدو الأكبر للنمو. وكقاعدة عامة، فحينما لا تكون لديك استثمارات بسبب الغموض، فإن النمو يتراجع بطبيعة الحال، وهذا هو ما حدث بالفعل وفي غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً». واختتم قائلاً: «إنه بالفعل مشهد شديد السوء، ومصدر هائل للقلق».