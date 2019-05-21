أكبر مكاسب للأسهم الهندية في 6 سنوات

المصدر: Ⅶ مومباي-رويترز

حققت الأسهم الهندية أمس أكبر مكاسبها ليوم واحد منذ سبتمبر 2013، وارتفعت الروبية والسندات بعدما أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي سيفوز بولاية ثانية بل تفويض أكبر منه في 2014.

وأغلق مؤشر بورصة نيودلهي مرتفعاً 3.69 بالمئة عند 11828.25 نقطة بينما أغلق مؤشر بورصة بومباي مرتفعاً 3.75 عند 39352.67 نقطة، في أكبر مكسب يومي للمؤشرين منذ العاشر من سبتمبر 2013.

وتحركت السندات والروبية الهندية في نطاق ضيق في الأسابيع الأخيرة مع عزوف المستثمرين في انتظار نتيجة الانتخابات. وجرى تداول الروبية القابلة للتحويل عند 69.73-69.74 روبية للدولار.

وبلغت العائد على السندات الهندية القياسية لأجل عشرة أعوام 7.29 بالمئة، منخفضاً 7 نقاط عن الجلسة السابقة وبعد أن نزل فترة وجيزة إلى 7.27 بالمئة.