النفط يرتفع بعد تأكيدات خفض الإنتاج

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع يوم الاثنين، بعدما أوضحت أوبك أنها ستبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج التي ساعدت في دعم الأسعار هذا العام، بينما تواصل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وكان خام برنت مرتفعا 90 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 73.11 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق 73.40 دولاراً، وهو أعلى سعر له منذ 26 أبريل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71 سنتاً أو 1.1 بالمئة مسجلاً 63.47 دولاراً للبرميل. كان الخام الأمريكي بلغ 63.81 دولاراً في وقت سابق، وهي ذروته منذ أول مايو. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يوجد توافق داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها على خفض مخزونات الخام «رويداً» لكنه سيظل متجاوباً مع متطلبات «سوق هشة». وأبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الصحفيين في وقت سابق أن المنتجين قادرون على سد أي فجوة بالسوق، وأن تخفيف تخفيضات المعروض ليس القرار الصائب.