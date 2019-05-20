مؤسس «هواوي»: تأثير الحظر الأمريكي طفيف على نمو الشركة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد رن تشنغ، مؤسس شركة «هواوي» الصينية ورئيسها التنفيذي، أن نمو الشركة ربما يشهد تراجعاً، ولكن بصورة طفيفة، من جَراء الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً على تعامل الشركة مع الشركات الأمريكية.

وأجرى تشنغ حواراً مع وسائل الإعلام اليابانية نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، ويعد هذا الحوار أول تعليق رسمي من جانب تشنغ على قرار الحظر الذي أعلنته واشنطن الخميس الماضي. وكرر تشنغ، في حواره، التأكيد مجدداً أن «هواوي»، التي تُعَدّ أكبر شركة مصنّعة لمعدات الاتصالات في العالم وثاني أكبر منتج للهواتف الذكية، لم ترتكب أي مخالفة للقانون.

وقال تشنغ: «من المتوقع أن يتباطأ نمو «هواوي» بسبب ذلك الحظر، ولكن بصورة طفيفة فقط»، مؤكداً أن حجم النمو في الإيرادات السنوية للشركة ربما يتراجع هذا العام بنسبة 20%. وأضاف تشنغ: «هواوي كانت مستعدة لهذه الخطوة من جانب واشنطن»، مؤكداً أن الشركة ستكون «بخير»، على حد تعبيره، حتى إن امتنعت شركة «كوالكوم» الأمريكية لتصنيع رقاقات الهواتف الذكية، وغيرها من الشركات الأمريكية الأخرى التي تُصنّع الرقاقات، عن تزويدها بالإمدادات اللازمة، وفقاً للحظر.