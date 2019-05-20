صحيفة أمريكية: عقارات دبي أفضل استثمار حالياً

المصدر: دبي - البيان

ذكرت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية، أن الوقت الحالي هو أفضل الأوقات للاستثمار في عقارات دبي، مشيرة إلى أن عقارات دبي هي أفضل استثمار في الإمارات.وقالت الصحيفة، إنه من أهم الأسباب التي تدعو إلى الاستثمار في عقارات دبي هو أسلوب الحياة الراقي السائد في الإمارة، فضلاً عن الأسعار التي تعتبر في المتناول. وقالت إن دبي توفر مزايا كبيرة من حياة راقية إلى رعاية طبية عالمية إلى توفر مؤسسات تعليمية ممتازة.

وأضافت، أن شركات التطوير العقاري تسعى إلى توفير أفضل المرافق ووسائل الترفيه والراحة في مشاريعها. وتزداد تلك المرافق الممتازة ووسائل الراحة يوماً بعد يوم، مما يتيح الفرصة لتحقيق عائد استثماري مرتفع. وهنا أضافت الصحيفة العائد الإيجاري المرتفع أيضاً إذا كنت ستؤجر عقارك، حيث تتميز بواحد من أعلى أسواق العائدات الإيجارية في العالم. وقد ارتفعت إيجارات الفيلات العام الماضي 5% رغم انخفاض إيجارات عقارات أخرى.

وقالت، إن اللوائح الجديدة في دبي تعطي الفرصة لإقامة طويلة تمتد إلى 10 سنوات إذا كنت مستثمراً في العقارات، وهكذا لم يكن الوقت مناسباً للاستثمار العقاري في دبي مثل الآن.