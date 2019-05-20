«بابكو» البحرينية تنتهي من اتفاق تمويل بمليارات الدولارات

المصدر: دبي- رويترز

ذكرت شركة نفط البحرين (بابكو)، أنها انتهت من اتفاق تمويل قيمته عدة مليارات من الدولارات بهدف زيادة طاقتها التكريرية إلى 380 ألف برميل يومياً من 267 ألفاً حالياً. وتحصل المملكة على إيراداتها من النفط من حقلين هما حقل البحرين البري وحقل أبو سعفة البحري. ويأتي نحو 88% من الخام الذي تكرره بابكو من السعودية والبقية من حقل البحرين.

وقالت «بابكو» في بيان، إنه من المتوقع أن تنتهي الشركة من زيادة طاقتها بحلول 2022. ولم تكشف عن حجم التمويل، لكن مصادر أبلغت وكالة رويترز من قبل بأنه يتجاوز أربعة مليارات دولار. وأضافت «بابكو»، إن خمساً من وكالات ائتمان التصدير واتحاداً من 21 بنكاً تجارياً شاركوا في التمويل.