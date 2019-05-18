أعلى 5 رؤساء تنفيذيين دخلاً في أمريكا لا يحصلون على رواتب

المصدر: دبي ـ سيد صالح

بلغ إجمالي مكافآت أعلى خمسة رؤساء تنفيذيين دخلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، 1.18 مليار دولار في عام 2018، كان نحو نصفها من نصيب إيلون ماسك، مؤسس شركة «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية ورئيسها التنفيذي، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في «مؤشر بلومبرغ للرواتب»، والذي صدر أمس.

وأوضح المؤشر أن أعلى خمسة رؤساء تنفيذيين دخلاً لا يتلقون رواتب، وأن الغالبية العظمى من دخولهم، إن لم يكن كلها كانت على شكل مكافآت وأسهم.وتفوق ماسك، بفارق شاسع يتجاوز الضِّعف عن أقرب منافسيه في الدخل الذي تقاضاه من عمله كرئيس تنفيذي، حيث بلغت هذه القيمة 513,3 مليون دولار.

وكان المركز الثاني من نصيب رجل الأعمال الأمريكي، بريندان كيندي (47 عاماً) مؤسس شركة «برايفتير هولدينغز» للاستثمارات الخاصة، والتي أنشأت أول شركة في العالم لتصنيع «الماريغوانا الشرعية».

وبلغت قيمة دخل كيندي من منصبه العام الماضي 256 مليون دولار. وأفاد «مؤشر بلومبرغ للرواتب» بأن السبب الأكبر للقفزة التي حققها كيندي في دخل تُعزَى إلى نمو أرباح شركته خلال العام الماضي بنسبة 315%. وجاء بوب ايغر (68 عاماً) الرئيس التنفيذي لشركة «والت ديزني» في المركز الثالث، بمدفوعات إجمالية تقاضاها العام الماضي بلغت قيمتها 146,7 مليون دولار.

وحل تيم كوك (58 عاماً) الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» لأجهزة الاتصالات الذكية، رابعاً بمدفوعات بلغت قيمتها الإجمالية 141,7 مليون دولار. وجاء الثري الهندي نيكيش أورورا (51 عاماً) في المركز الخامس بمدفوعات بلغت 130,8 مليون دولار. ويتولى أرورا منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة «بالو ألتو نتوركس» الأمريكية لإنتاج أنظمة الأمن السيبرانية.