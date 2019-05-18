1.7 % تضخّم منطقة اليورو في أبريل

أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) ارتفاع تضخم منطقة اليورو 1.7% في أبريل، بينما عدل بالزيادة قليلاً تقديراته للتضخم الأساسي.

وقال المكتب إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت 1.7% على أساس سنوي، عند المستوى ذاته الذي أشارت إليه التقديرات الأولية المنشورة في الثالث من مايو، من 1.4% في مارس.

ويوفر التسارع بعض الارتياح المتوسط للبنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف تضخماً عند ما يقل قليلاً عن 2%، على الرغم من أن القفزة ترتبط على الأرجح بتأخر توقيت عيد القيامة هذا العام. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو 0.7%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، من 1% في مارس.

وارتفع المؤشر الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، والذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية شديدة التقلب، إلى 1.4% في أبريل على أساس سنوي من 1% في مارس بالمقارنة مع توقعات أولية عند 1.3%. وارتفع التضخم إجمالاً بسبب زيادة أسعار الطاقة 5.3%، وزيادة أسعار الخدمات 1.9% وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ 1.5%. بروكسل - رويترز