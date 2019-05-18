«أرامكو» تورّد مليوني برميل نفط إضافي لمؤسسة هندية

المصدر: نيودلهي - رويترز

قال مسؤول تنفيذي في مؤسسة النفط الهندية التي تديرها الدولة أمس إن أرامكو السعودية ستزود المؤسسة بكمية إضافية قدرها مليوني برميل من الخام شهرياً خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر، في الوقت الذي تتطلع فيه نيودلهي لتعويض فاقد الإمدادات من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، أجرت السعودية اتصالات مع مشترين هنود عارضة عليهم إمدادات إضافية لتعويض فاقد النفط الإيراني بعد سريان عقوبات أمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر من العام الماضي، لكنها منحت إعفاءات مدتها ستة أشهر لثماني دول من بينها الهند مما سمح لها باستيراد بعض النفط الإيراني.

وترتبط مؤسسة النفط الهندية باتفاق محدد الأجل لشراء مليون طن من أرامكو السعودية في السنة المالية 2019 - 2020 وتملك خياراً لشراء كمية إضافية قدرها مليوني طن.

وقال إيه كيه شارما المدير (المالي) لمؤسسة النفط الهندية «أبلغناهم أننا سنحصل على مليوني برميل شهرياً لمدة ستة أشهر اعتباراً من يوليو (نحو 1.6 مليون طن في المجمل)، ووافقوا».