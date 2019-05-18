خام الحديد إلى أعلى مستوياته منذ 2014

المصدر: لندن - الوكالات

ارتفع سعر خام الحديد أعلى 100 دولار للطن إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014، بعدما حذرت أكبر شركة منتجة «فالي» من خطر انفجار سد آخر في أحد مناجمها.

ويبرز التحذير القلق بشأن استقرار منشآت تخزين المخلفات في البرازيل في أعقاب انهيار سد في منجم آخر لدى «فالي» هذا العام أسفر عن مقتل 230 شخصاً على الأقل.

وصعد السعر الفوري للخام 2.5% إلى 100.35 دولار، وفقاً لـ «مايستيل جلوبال»، وفي وقت سابق ارتفعت العقود الآجلة المتداولة في بورصة سنغافورة 3.8%. وتتوقع شركة الوساطة التي يقع مقرها في لندن «ليبرم» أن أسعار خام الحديد قد يصل متوسطها إلى 110 دولارات في النصف الثاني من العام بدعم من الطلب الصيني المستدام.