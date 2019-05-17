البنك المركزي المصري يكشف سبب ارتفاع الجنيه أمام الدولار

المصدر: البيان الالكتروني

صعد الجنيه المصري، الخميس، إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور 17.09 جنيها مقابل 16.99 جنيها للشراء.

وقال البنك المركزي المصري، في رسالة لمجموعة إخبارية خاصة بالبنك: "سعر الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019".

ويعزو البنك المركزي ذلك إلى "تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وعزت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس" في تصريحات للوكالة ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى "زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وإيرادات السياحة".

وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل.