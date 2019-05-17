«نستله» نحو صفقة بـ 10 مليارات دولار مع «أديا» و«إي.كيو.تي»

المصدر: زوريخ - رويترز

أعلنت «نستله» أمس عن مفاوضات حصرية لبيع وحدتها الخاصة بالعناية بالبشرة لكونسورتيوم تقوده شركة إي.كيو.تي بارتنرز وجهاز أبوظبي للاستثمار«أديا» في صفقة قيمتها 10.12 مليارات دولار.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع إغلاق الصفقة المقترحة مع شركة الاستثمار المباشر إي.كيو.تي ووحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار في النصف الثاني من 2019 وستكون مرهونة بموافقة الجهات التنظيمية.

وأعلنت نستله أنها ستصدر تحديثاً بشأن كيفية استخدام حصيلة الصفقة وهيكل رأس المال الخاص بها مستقبلاً حينها.

وذكرت رويترز وصحيفة فايننشال تايمز أول من أمس أن إي.كيو.تي تضع اللمسات النهائية على الصفقة.

وطرح مارك شنايدر الرئيس التنفيذي لنستله وحدة العناية بالبشرة للبيع في سبتمبر مع تحول المجموعة للتخلي عن القطاعات ضعيفة الأداء.