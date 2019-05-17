أوروبا تغرّم 5 بنوك 1.2 مليار دولار لتورطها في تكتلات احتكارية

المصدر: بروكسل - د ب أ

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس عن فرض غرامتين تصل قيمتهما إلى 1.07 مليار يورو (1.2 مليار دولار) على 5 بنوك دولية عملاقة لمشاركتها في تكتلات احتكارية للتداول الفوري للعملات الأجنبية.

وتقدر قيمة الغرامة الأولى بـ811 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، وبنك إسكتلندا الملكي (آر.بي.إس.) وسيتي جروب وجيه. بي مورجان.

أما الغرامة الثانية فتقدر قيمتها بـ258 مليون يورو وجرى فرضها على بنك باركليز وبنك إسكتلندا الملكي (آر.بي.إس.) وبنك «إم.يو.إف.جي» (المعروف سابقاً باسم بنك طوكيو-ميتسوبيشي).

وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بمعاملات التداول الفوري للعملات الأجنبية هو تداول العملة الذي يتم تنفيذه في نفس اليوم بسعر الصرف السائد. وخلُص تحقيق للمفوضية إلى أن التجار الفرديين في هذه البنوك كانوا يتبادلون معلومات حساسة وأحياناً ينسقون الاستراتيجيات من خلال غرف دردشة عبر الإنترنت.