الجنيه المصري إلى أعلى مستوى أمام الدولار في عامين

المصدر: القاهرة - رويترز

صعد الجنيه المصري أمس إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي وهو ما يعزوه البنك المركزي المصري إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

وخلال التعاملات بلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.

وقال «المركزي المصري»: «سعر الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 87 قرشاً منذ بداية العام 2019».

وعزت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ارتفاع الجنيه إلى «زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وإيرادات السياحة».

وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج. وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل نهاية مارس 2018.