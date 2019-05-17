توترات المنطقة ترفع أسعار النفط

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي طغت فيه مخاوف الإمدادات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولاراً للبرميل مرتفعة 41 سنتاً أو 0.6% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وأغلق برنت مرتفعاً 0.7% أمس الأول.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.40 دولاراً للبرميل مرتفعة 38 سنتاً أو 0.6% مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط مرتفعاً 0.4% في الجلسة الماضية.

ويقول محللون إن النفط يتلقى الدعم من خطر حدوث صراع في الشرق الأوسط، بعد أن نقلت طائرات هليكوبتر موظفين أمريكيين من السفارة الأمريكية في بغداد أمس الأول في إجراء أثارته على ما يبدو مخاوف بشأن التهديدات المتصورة من إيران.

ويساعد ارتفاع المخزونات الأمريكية الذي تم الإعلان عنه أثناء الليل في كبح الأسعار، وكذلك تفعل الضبابية بشأن ما إذا كانت أوبك ومنتجون آخرون سيُبقون على تخفيضات الإنتاج للنصف الثاني من العام. ودعمت تخفيضات الإنتاج الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية 2019.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء إن الطلب العالمي على خامها سيفوق المتوقع هذا العام. وقال بنجامين لو، محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، لرويترز عبر البريد الإلكتروني: «على الرغم من أن الاضطرابات على جانب المعروض تظل داعمة لأسعار النفط، فإن أوبك لم تصدر بعد تصريحات تحوي إشارات بشأن خطط الإمدادات».مخزونات

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد قالت إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2017، بينما تراجعت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 5.4 ملايين برميل في الأسبوع الماضي.