العراق يوقّع عقداً بـ 400 مليون دولار لزيادة إنتاج البنزين

المصدر: بغداد - د ب أ

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن شركة «مصافي الشمال» أبرمت عقداً لهدرجة النفثا وإنتاج البنزين عالي الأوكتاين بقيمة 400 مليون دولار لمدة 24 شهراً.

وأضاف الغضبان، في تصريحات للصحفيين، أنه تم توقيع عقد استثماري مع مجموعة شركات «البرهم» (وهي شركة عراقية متخصصة في مجال التصفية وتوزيع المنتجات النفطية) لهدرجة النفثا وإنتاج البنزين عالي الأوكتاين بنسبة 95 وحسب المواصفات الأوربية وإنتاج 160طناً في اليوم من الغاز السائل بكلفة تبلغ 400 مليون دولار.

وأضاف أن العقد يشمل إنشاء وحدات هدرجة النفثا وهدرجة البنزين ووحدة الغاز السائل وسينفذ المشروع خلال 24 شهراً، مؤكداً أن أسواق النفط حالياً مستقرة ولا تشهد تقلبات حادة والأسعار مستقرة.

وأضاف: «خلال الاجتماع المقرر عقده في مدينة جدة يوم الأحد المقبل سنعمل مع دول أوبك على استقرار أوضاع السوق النفطية وسنراقب مستويات التحسّن، ونحن ملتزمون بما اتفقنا عليه نهاية العام الماضي حول تخفيض مستويات الإنتاج في دول أوبك بمقدار مليون و200 ألف برميل في اليوم».

وأكد أن الحقول النفطية العراقية التي تدار من قبل الشركات الأجنبية جنوبي البلاد مؤمنة، وأن العاملين فيها يمارسون عملهم بشكل طبيعي. وذكر الغضبان أن العراق سيعمل على تلبية حاجة تركيا من النفط الخام سواء من حقول كركوك الشمالية أو من نفط البصرة.