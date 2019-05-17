تراجع فائض الاتحاد الأوروبي من تجارة السلع مع أمريكا

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت بيانات نشرت أمس أن فائض الاتحاد الأوروبي من تجارة السلع مع الولايات المتحدة تراجع في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2019، لكن عجزها مع الصين قد اتسع.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الفائض التجاري للتكتل الذي يضم 28 دولة مع الولايات المتحدة انخفض إلى 33.9 مليار يورو (38 مليار دولار) بين يناير ومارس 2019 من 36.2 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2018.

وزاد العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى 49.4 مليار يورو من 46.9 مليار يورو. وخلال شهري يناير وفبراير، زاد الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة بينما اتسع العجز مع الصين.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي وهددت بالمزيد، بينما تشكو من الميزان التجاري. وشكت واشنطن وبروكسل أيضاً من أن الصين تريد تجارة حرة دون أن تلتزم النزاهة.

وفي المجمل، زاد عجز التجارة السلعية للاتحاد الأوروبي إلى 24 مليار يورو في الفترة بين يناير ومارس 2019، مقارنة مع 9.6 مليارات يورو قبل عام.

وفي منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، نمت الصادرات 3.1% على أساس سنوي في مارس.