فينابلر تنخفض 5 % في أول تداول ببورصة لندن

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسهم شركة فينابلر المتخصصة في حلول الدفع والصرافة خلال تداولات، أمس، لتهبط ما يصل إلى خمسة % في أول أيام تداول السهم بالسوق.

وأرجأت الشركة التي مقرها الإمارات إغلاق دفاتر الطرح العام في لندن لمدة يوم واحد، وخفضت السعر الثلاثاء في ظل ضعف طلب المستثمرين في أسواق عالمية مضطربة. وجرى تسعير فينابلر عند 175 بنساً للسهم، لكن السهم انخفض إلى 166.16 بنساً أمس. وجاء سعر الطرح العام الأولي أقل كثيراً من نطاق أولي تراوح بين 210 و260 بنساً، لتصل القيمة السوقية الضمنية للشركة لنحو 1.23 مليار جنيه استرليني (1.59 مليار دولار).