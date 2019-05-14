الصين تعتزم فرض رسوم على سلع أمريكية بـ 60 مليار دولار

المصدر: Ⅶ هونغ كونغ (رويترز)

قالت وزارة المالية الصينية، إن الصين تعتزم فرض رسوم على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار، بعد أن صعّدت الولايات المتحدة حرباً تجارية مريرة بين البلدين، بزيادة الرسوم على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان، إن الصين ستفرض رسوماً على 5140 منتجاً أمريكياً، اعتباراً من أول يونيو.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، من الرد على زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها على سلع صينية الأسبوع الماضي، وقال إن المستهلكين الأمريكيين لن يدفعوا مقابل أي زيادة في الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب على تويتر قائلاً «لا يوجد ما يبرر أن يدفع المستهلكون الأمريكيون مقابل الرسوم التي تدخل حيز التنفيذ على الصين اليوم، على الصين ألا ترد - لن يزداد الوضع إلا سوءاً». مضيفاً أن من الممكن تفادي الرسوم إذا نقل المصنعون الإنتاج من الصين إلى دول أخرى.

وتابع «قلت بصراحة للرئيس شي، ولجميع أصدقائي الكثيرين في الصين، إن الصين ستتضرر بشدة إذا لم تبرم اتفاقاً، لأن الشركات ستضطر لمغادرة الصين إلى دول أخرى. سيكون الشراء في الصين باهظ التكلفة للغاية. وصلتم إلى اتفاق رائع، شبه مكتمل، وتراجعتم».