الصين تواصل المفاوضات مع أمريكا رغم فرض الرسوم

المصدر: بكين- د ب أ

رغم التصعيد الأخير في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، من المقرر أن يواصل الطرفان المفاوضات من أجل التوصل لحل. وأعرب كبير مفاوضي الصين، نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، عن تفاؤله قبيل مغادرته واشنطن، وقال إنه من المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات في الصين «في المستقبل القريب».

وأضاف ليو هي: «لا أعتقد أن المفاوضات باءت بالفشل، على العكس، إنه أمر طبيعي وحتمي أن تحدث انتكاسات وتحولات في المفاوضات». وذكر ليو هي أن الطرفين أوضحا وجهات نظرهما في واشنطن، وناقشا النقاط التي ستتضمنها الجولة المقبلة، وقال: «نحن متفائلون بحذر».

ولم يتطرق ليو هي إلى زيادة الرسوم الجمركية التي بدأت الولايات المتحدة تطبيقها ليلة الخميس/ الجمعة على جميع واردات السوق الأمريكية من الصين، مباشرة عقب جولة المفاوضات التي استغرقت يومين في واشنطن.

وعقب زيادة الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من نسبة 10% إلى 25%، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعداد لزيادة رسوم جمركية بالنسبة نفسها على واردات أخرى من الصين بقيمة نحو 325 مليار دولار، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي في ذلك حتى الآن.