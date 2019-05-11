الذهب يستقر بعد سريان زيادة رسوم أمريكية على سلع صينية

المصدر: لندن - رويترز

تماسكت أسعار الذهب أمس مع الإقبال على الملاذات الآمنة، متلقية الدعم من تزايد التوترات التجارية بعد أن دخلت زيادة للرسوم الجمركية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ ما يضع المعدن النفيس على مسار تحقيق مكسب أسبوعي.

وخلال التعاملات استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1284 دولاراً للأوقية (الأونصة) مرتفعاً نحو 0.4 % في الأسبوع.

كما تماسكت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضاً عند 1285 دولاراً. وزاد البلاديوم 1 % إلى 1307 دولارات بعد أن انخفض ما يزيد على 4 % في الجلسة السابقة لأدنى مستوياته منذ 4 يناير إلى 1263.85 دولاراً وما زال المعدن يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.وارتفعت الفضة 0.2 % إلى 14.78 دولاراً، بينما زاد البلاديوم 1.6 % إلى 858 دولاراً.