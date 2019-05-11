قلق الإمدادات يصعد بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس بدعم قلق الإمدادات حتى في الوقت الذي تسبب فيه بدء تنفيذ زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في إبقاء التوترات مرتفعة في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67 سنتاً إلى 71.06 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست المستوى المرتفع البالغ 71.23 دولاراً. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً إلى 62.05 دولاراً بعد أن بلغت 62.49 دولاراً في وقت سابق. ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لتحقيق مكاسب محدودة على أساس أسبوعي.