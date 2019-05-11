الاقتصاد البريطاني يسجل نمواً 0.5 % في الربع الأول

المصدر: لندن - أ ف ب

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً 0.5 % في الربع الأول من العام، مدفوعاً بتخزين الشركات للسلع قبل بريكست، بحسب بيانات رسمية أمس.

وتجاوز إجمالي الناتج الداخلي 0.2 % التي تم تسجيلها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، فيما ازداد التصنيع 2.2 % في وقت أظهرت إحصائيات مؤخراً، أن الشركات المعرّضة للتأثّر بتداعيات بريكست تنشئ مخازن.

وعوّض الأداء القوي في الصناعة التباطؤ الذي شهده الإنتاج في قطاع الخدمات والذي بلغت 0.3 %.

ورفع المصرف المركزي الأسبوع الماضي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد البريطاني لهذا العام مع تعويض التخزين عن تراجع الاستثمار قبيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.