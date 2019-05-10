الين يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في 3 أشهر مقابل الدولار أمس في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على العملة التي تُعتبر ملاذاً آمناً بفعل المخاوف من احتمال تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتصدر الدولار الأسترالي قائمة العملات المتأثرة سلباً بتصاعد التوترات التجارية. ونزل اليوان 0.5% إلى أدنى مستوى في 4 أشهر عند 6.838 ليتجه صوب تسجيل أسوأ انخفاض لأربعة أيام في عام. ودفع احتمال تصاعد النزاع الين للارتفاع على مدى الأيام الماضية. وارتفع الين 0.3% مقابل الدولار إلى 109.640 ينات وهو أعلى مستوى في 3 أشهر ما يصل بمكاسب العملة إلى أكثر من 1% منذ بداية الشهر الجاري.