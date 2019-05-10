موديز: 47.2 مليار دولار إصدار السندات الخضراء في الربع الأول

المصدر: لندن - رويترز

قالت موديز في تقرير أمس إن إصدار السندات الخضراء بلغ 47.2 مليار دولار على مستوى العالم في الربع الأول في رقم قياسي جديد للربع الأول، وبزيادة 40 % مقارنة بالفترة نفسها من 2018، ما يشير إلى أن السوق تتجه صوب تحقيق توقعات موديز لإصدارات قيمتها 200 مليار دولار في العام الحالي.

والسندات الخضراء هي من أدوات الدخل الثابت، وتستخدم لجمع التمويل للمشروعات ذات المنفعة البيئية.وقال التقرير إن الزيادة تحققت رغم انخفاض 3.2 % في إصدارات السندات عموماً بالربع الأول موضحاً أن السندات الخضراء لا تشكل سوى 2.5 % من سوق السندات العالمية لكن من المتوقع أن تواصل تعزيز حصتها.