ترامب يعلن استعداد بكين لتوقيع اتفاق تجاري

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن المفاوضين الصينيين يحضرون إلى واشنطن هذا الأسبوع لإبرام اتفاق تجاري، مبقياً في الوقت نفسه على موقفه المتشدد تجاه بكين، إذ كرر التهديد برسوم جمركية جديدة.

ومن المتوقع استئناف المفاوضات اليوم وغداً في واشنطن، ويقودها من الجانب الصيني ليو هي الذي يعتبر قريباً من الرئيس شي جينبينغ. ويتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن، اليوم الخميس، من أجل إجراء محادثات على مدى يومين.

وكما هو مقرر حالياً، سيتم رفع الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10% بداية من غد الجمعة، وفقاً لإشعار نُشر في السجل الاتحادي الأمريكي.

وقال ترامب: «أبلغتنا الصين للتو أنهم آتون (نائب رئيس الوزراء وفريقه) إلى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق». وأضاف: «سنرى ذلك، ولكنني سعيد جداً» بالتعرفات الجمركية الإضافية التي تأتي بـ100 مليار دولار سنوياً. وقالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إنها ستردّ بإجراءات إذا مضت واشنطن قدماً في خطتها لرفع الرسوم الجمركية على سلع صينية يوم الجمعة.