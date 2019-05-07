«بوينج» تعترف بعلمها بوجود مشكلة قبل تحطم طائراتها

المصدر: واشنطن-د ب أ

أقرت شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات، بأنها كانت على علم قبل أشهر من حادث تحطم الطائرة ماكس 737 المميت أن إنذار قمرة القيادة لا يعمل بالطريقة التي كانت تعرض بها الطائرة على المشترين.

ووفقاً لبيان أصدرته الشركة، لم تبلغ الشركة منتجة الطائرات خطوط الطيران أو إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بمشكلة إشارة التحذير الضوئية إلا بعد سقوط طائرة ليون إير قبالة ساحل إندونيسيا. ووقع الحادث بعد قراءة خاطئة من جانب مستشعر زاوية هجوم الطائرة ما تسبب في تشغيل برمجيات أدت لانخفاض مقدمة الطائرة إلى مستوى فقد عنده الطيارون السيطرة عليها.