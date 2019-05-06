مشروع طاقة شمسية مصري يوازي 20% من مساحة واشنطن

المصدر: Ⅶ أسوان- رويترز

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية إن مصر تتوقع أن تبدأ هذا العام التشغيل الكامل لمشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم ويوازي 20% من مساحة واشنطن. وزارت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مشروع بنبان في صعيد مصر.

ويسهم البنك الدولي في المشروع، حيث مولته ذراعه المعنية بالقطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 653 مليون دولار من إجمالي قيمته، التي تبلغ ملياري دولار. ومن المنتظر أن يولد المشروع ما يصل إلى 1600 ميجاوات من الكهرباء. وقال مالباس إن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال الطاقة فتحت باباً أقوى لاستثمارات القطاع الخاص.