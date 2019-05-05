87 مبادرة استراتيجية لتطوير السوق المالية السعودية

المصدر: جدة - وكالات

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز، إن الهيئة تعمل على 87 مبادرة استراتيجية تضمنتها الخطـة الاسـتراتيجية للسـوق الماليـة عـن العـام 2018، حيث تمكنت من استكمال 22 من تلك المبادرات.

وأوضح القويز في كلمته ضمن التقرير السنوي لهيئة السوق لعام 2018 - أن حوكمة الخطة الاستراتيجية تشمل منهجيــة واضحـة لقيـاس أداء مؤشـراتها الاسـتراتيجية، حيث ترصد الهيئة نتائج أكثر من 350 مؤشراً استراتيجياً وتشغيلياً بشــكل دوري؛ لمتابعــة تطــور وســلامة الســوق الماليــة والجهات المرتبطة بها بشكل متكامل.

وبيّن أن الهيئة أقرت في إطار دعم عمق السـوق المالية وتنويع منتجاتها، التعليات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقــة المتداولــة، وتمــت الموافقــة على 11 طرحاً عاماً في السوقين الرئيسية والموازية بقيمة 7.4 مليارات ريال.

وأضاف أن أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة قد تجاوزت 13.5 مليار ريال بنهاية 2018.

وبيّن أن عام 2018 شهد كذلك ارتفاعاً ملحوظاً لصناديق الاستثمار الخاصة؛ إذ ارتفعت قيم أصولها بنسبة 29.9% وبنحو 36.6 مليار ريال.