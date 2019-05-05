المصدر: جدة - وكالات

أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.2 مليارات ريال خلال مارس 2019 بزيادة 115% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

واستحوذ التمويل المقدم لـ«الفلل السكنية» على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال مارس 2019 بقيمة 4.22 مليارات ريال وبنسبة 81%.

وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ549 مليون ريال ثم الأراضي بـ432 مليون ريال.

وبلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر مارس 2019 نحو 11506 عقود بزيادة قدرها 210% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.