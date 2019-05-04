«بزنس إنسايدر»: الاستثمار في السعودية بات أسهل

المصدر: دبي - البيان

أكد موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني أن الاستثمارات الأجنبية تنهمر حالياً على المملكة العربية السعودية، ذلك أن الاستثمار في المملكة بات أسهل كثيراً من ذي قبل.

ونشر الموقع أمس تقريراً عن حالة الاستثمار الأجنبي في السعودية الآن، وذكر التقرير أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على المملكة يشهد الآن قفزة ملحوظة بوضوح، وذلك نتيجة سياسات جادة تلتزم بها المملكة في الوقت الراهن لتنويع اقتصادها، وتعتمد هذه السياسة بالأساس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف التقرير أن هذه السياسة أتت بثمارها على نحو لافت، وهو ما تمثل في عدة أمثلة للتعاون بين السعودية ومؤسسات مالية عالمية مرموقة.