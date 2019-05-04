445 مليار جنيه العجز المستهدف في موازنة مصر الجديدة

المصدر: القاهرة - البيان

أعلنت وزارة المالية المصرية أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019 - 2020 قدر بنحو 445 مليار جنيه أي ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 439 مليار جنيه أي ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي متوقع خلال 2018 - 2019.

وأوضحت الوزارة في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2019 - 2020، أنه من المستهدف أن یرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019 - 2020 إلى 6% مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 5.6% خلال العام المالي 2018 - 2019، وصولاً إلى تحقیق المعدلات المستهدفة البالغة 6.5 – 7% سنویاً في المدى المتوسط.

وأرجعت هذا الارتفاع في النمو المستهدف إلى الآثار الإیجابیة لجهود الحكومة في تطبیق برنامجها للإصلاح الشامل.