قفزة الوظائف الأمريكية تنعش «وول ستريت»

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت» أمس بعد زيادة كبيرة لنمو الوظائف في أبريل بما يشير إلى اقتصاد محلي قوي.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.27% وستاندرد أند بورز 0.40% وتقدم مؤشر ناسداك 0.7%.

وقفز نمو الوظائف الأمريكية في أبريل وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في أكثر من 49 عاماً عند 3.6% ما يشير إلى نمو اقتصادي قوي.

ويدعم تقرير وزارة العمل الصادر أمس قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وعزوفه عن تعديل السياسة النقدية قريباً. ووصف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاقتصاد ونمو الوظائف بأنهما «أقوى بعض الشيء مما توقعنا» والتضخم «أضعف نوعاً ما».

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب البنوك وأديداس الألمانية، بعد يوم من تكبد المؤشر الإقليمي أسوأ خسائره في 6 أسابيع.

وخلال التعاملات كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.1%، لكنه اتجه صوب خسارة أسبوعية قدرها 0.5% ستكون الأسوأ في 6 أسابيع.