النفط يمحو خسائره و«برنت» يلامس 71 دولاراً

المصدر: لندن - الوكالات

ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات أمس، لتبدد خسائرها التي سجلتها في التعاملات المبكرة.

واتجه الخام لتسجيل خسائر أسبوعية بفعل الارتفاع القوي في الإنتاج الأمريكي الذي عوض تراجع إمدادات النفط من إيران وفنزويلا، ووصل إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم يونيو 0.61% إلى 62.19 دولاراً للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم يوليو 0.37% إلى 71 دولاراً للبرميل.

وفي غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية – 0.18% إلى 97.6 نقطة.