ارتفاع خسائر شركة طيران "إير فرانس كيه إل إم" في الربع الأول

المصدر: باريس - د ب أ

أعلنت شركة طيران إير فرانس كيه إل إم أمس ارتفاع خسائرها خلال الربع الأول إلى 320 مليون يورو مقابل 269 مليون يورو خلال نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت خسائر التشغيل من 118 مليون يورو العام الماضي إلى 303 ملايين يورو هذا العام بعد أن بلغت خسائر الإضراب الذي شهدته شركة إير فرانس 75 مليون يورو.وزادت العائدات خلال الربع الأول 3.1% إلى 5.99 مليارات يورو مقابل 5.81 مليارات يورو العام السابق.

وأكدت الشركة أنها ستواصل تنفيذ مبادراتها لخفض تكاليف الوحدات، بنسبة خفض مستهدفة بالنسبة لعام 2019 تتراوح ما بين سالب 1% إلى 0% مع تثبيت أسعار العملة والوقود. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الوقود خلال 2019 بواقع 650 مليون يورو مقارنة مع 2018 لتصل التكلفة الإجمالية إلى 5.6 مليارات يورو.