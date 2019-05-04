المستثمرون يضخون 9.6 مليارات دولار في السندات

المصدر: لندن - رويترز

قال محللو بنك أوف أمريكا ميريل لينش أمس إن صناديق السندات العالمية استقبلت أسبوعاً آخر من التدفقات الضخمة في حين تباطأ النزوح عن الأسهم حتى كاد يتوقف.

ضخ المستثمرون 9.6 مليارات دولار في صناديق السندات، لتستمر التدفقات للأسبوع الـ17 على التوالي في ظل ملاحقة السوق لموجة صعود في أسعار السندات مدفوعة بميل بنوك مركزية للتيسير النقدي، بينما شهدت أسواق السندات نزوحاً للأسبوع السابع على التوالي، لكن بقدر ضئيل لم يزد على 300 مليون دولار.

وشهدت صناديق الأسهم الأوروبية نزوحاً في 58 من الستين أسبوعاً الأخيرة، وبلغ حجم النزوح 4 مليارات دولار على مدى الأسبوع المنتهي في أول مايو، حسبما ذكر المحللون، نقلاً عن بيانات من إي. بي. اف. آر المتخصصة في رصد تدفقات رؤوس الأموال وبلغ حجم النزوح عن صناديق الأسهم الأمريكية 2.2 مليار دولار.

في المقابل استقبلت صناديق سندات الأسواق الناشئة التي أكبر تدفقاتها في 12 أسبوعاً مستقطبة 2.4 مليار دولار.