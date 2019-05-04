الذهب يقفز 1 % مع هبوط الدولار

المصدر: لندن - رويترز

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات أمس مواصلة الابتعاد عن أدنى مستوى لها في 4 أشهر الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار على الرغم من بيانات تظهر قفزة في نمو الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1 % إلى 1282.30 دولاراً للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1280.66 دولاراً خلال التعاملات لكن المعدن النفيس ما زال في مسار نحو إنهاء الأسبوع على خسارة.

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.9 % إلى 1281.2 دولاراً .

وفي الجلسة السابقة هبط الذهب إلى 1265.85 دولاراً وهو أدنى مستوى منذ نهاية ديسمبر.