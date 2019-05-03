تأرجح أسهم أوروبا و«وول ستريت» على وقع النتائج

المصدر: عواصم ـــ رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت»على انخفاض طفيف أمس في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مجموعة من إعلانات الأرباح المتفاوتة بينما قلّص مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي توقّعات خفض الفائدة.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز 0.09% وستاندرد آند بورز 0.05% وتراجع مؤشر ناسداك 0.04%.

وانخفضت الأسهم الأوروبية بعدما أرسل الاحتياطي الأمريكي رسالة محايدة بشأن أسعار الفائدة إضافة إلى مجموعة متفاوتة من إعلانات الأرباح في المنطقة. ونزل مؤشر ستوكس 0.6% مع استئناف التعاملات في أسواق رئيسية بعد عطلة عيد العمال باستثناء مؤشر فايننشال تايمز البريطاني الذي واصل خسائر الجلسة السابقة.

وهوى سهم آي.إن.جي جروب المصرفية الهولندية بعدما سجلت انخفاضاً 6.1% في أرباح الربع الأول لكن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي ارتفع 1% بعدما تجاوز صافي أرباحه في الربع الأول التوقعات.

وسجلت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية أرباحاً قوية رغم ضعف أسعار المنازل وتراجع الثقة بين مقترضين.